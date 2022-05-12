Украинские воины продолжают держать оборону.

На территории "Азовстали" сейчас находится 600 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в разговоре с ABC.

"Правительство поняло, что мы окружены, и должно было принять меры по созданию коридора логистического снабжения. Нам было дан приказан, и мы до сих пор в силах поддерживать нашу оборону, и мы продолжаем делать это в чрезвычайно сложных условиях. Противник имеет все преимущества в воздухе и на море, поэтому ситуация очень сложная", - сказал Паламар.

Он отметил, что власти должны сделать все возможное и невозможное для спасения своих солдат.

По словам Паламара, бойцы не обдумывают капитуляцию, а рассчитывают исключительно на вариант эвакуации при условии соблюдения международных гарантий.

Ранее российские оккупанты уничтожили второй подземный госпиталь на "Азовстали".

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