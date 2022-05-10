В результате удара погибли 10 человек.

Российские захватчики уничтожили уже второй подземный госпиталь на территории "Азовстали".

Об этом рассказал сокомандир полка ССО "Азов-Киев" Максим Жорин в эфире "Громадського".

Враги нанесли удар два дня назад. В результате атаки погибли 10 человек, пострадали и военные, и гражданские.

"Уже тогда это был сложный процесс (оказания медицинской помощи - УНИАН), потому что медикаментов, перевязочного материала и инструментов там не было. Но сейчас еще сложнее, сейчас нет условий, нет помещения. И людям с относительно легкими ранениями сейчас приходится или ампутацию проводить, или они вообще медленно умирают. И это ужасная смерть", - рассказал Жорин.

По его словам, на территории "Азовстали" все еще остаются гражданские. Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее эвакуировать раненых бойцов и вывезти тела погибших.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует все предложенные варианты эвакуации военных из "Азовстали".

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