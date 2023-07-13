Сегодня в течение суток украинские воины отбили атаки оккупантов на Бахмутском, Лиманском и Шахтерском направлениях, и сдерживали захватчиков на Марьинском и Купянском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию и закрепляться на новых рубежах в направлении Мелитополя и Бердянска. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook.

"Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", - сказано в сводке.

В частности, на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

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Также, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области.

В то же время, на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области.

При этом, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Враг нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого - Херсонской.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Война в Украине: новости

Утром спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские воины имеют успехи на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Малая Токмачка - Новопокровка, закрепляющаяся на достигнутых рубежах.

Ковалев подчеркнул, что россияне оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск. Активно применяют резервы.

Также Украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

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