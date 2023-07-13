При этом, российские оккупанты нанесли 46 авиационных ударов и совершили около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Силы обороны Украины нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника.

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При этом, российские оккупанты нанесли 46 авиационных ударов и совершили около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"К сожалению, пострадали мирные люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура", - сказано в сводке.

Атаки РФ - детали

Ночью Россия осуществила очередную атаку на Украину. Украинские военные сбили все 20 запущенных иранских дронов и две крылатые ракеты "Калибр".

Как сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, вчера, 12 июля, российские оккупанты терроризировали правобережье массированными огневыми ударами.

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