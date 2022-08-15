Российское командование понимает, что без боеприпасов в Украине они ничего не смогут сделать.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько еще нужно взрывать российские склады с боеприпасами и много ли их еще осталось на оккупированных украинских территориях.

Как он подчеркнул в своем YouTube-канале, склады рашистов всегда будут оставаться приоритетной целью для ВСУ.

"Боеприпасы - это цель №1. Лишение передовых частей боезапаса - это основа успешного контрнаступления наших войск. И основа снижения боеспособности российских войск", - отметил Жданов.

По словам военного эксперта, "к сожалению, там (у противника, - УНИАН.) этих боеприпасов - бездонная бочка". Ведь СССР "наклепал" очень много боеприпасов, а они перешли РФ.

Олег Жданов говорит, что теперь российским военным нужно везти боеприпасы из-за Урала: это - время, это - большие затраты в плане загрузки. "Поэтому Российская Федерация выбирает боеприпасы в Беларуси", - заявил он.

У ВСУ огромное преимущество - это группировка на правом берегу Днепра, говорит военный эксперт.

Напомним, 14 августа были "демилитаризованы" две базы оккупантов - в городе Токмак (Запорожская область) и в городе Попасная на Луганщине. Кроме этого, уничтожен вражеский склад боекомплекта в Бериславском районе Херсонской области.

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