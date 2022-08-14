Демилитаризация оккупантов продолжается.

Вооруженные Силы Украины ликвидировали две базы оккупантов и один склад боеприпасов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в воскресенье, 14 августа, были "демилитаризованы" две базы оккупантов - в городе Токмак (Запорожская область) и в городе Попасная на Луганщине.

Кроме этого, уничтожен вражеский склад боекомплекта в Бериславском районе Херсонской области.

Как писал УНИАН, 13 августа наша авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе. В частности, в Музыковке и Новой Каховке на Херсонщине были уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что в Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов.

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