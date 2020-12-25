В северной части оккупированного Крыма в четверг вечером заметили колонну военной техники России.
Об этом сообщает "Крым.Реалии". Боевые машины заметили в районе села Ишунь - они следовали в направлении Красноперекопска.
В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали зачехленное артиллерийское оружие. Через 20 минут после прохождения колонны в ту же сторону проследовало два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.
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16 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым элементом резолюции является призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта. За проголосовали 64 страны, воздержались - 86, против - 23.
Хронология оккупации Крыма Россией
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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