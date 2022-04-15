По словам городского головы, в Буче происходили осознанные умышленные убийства украинцев.

По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, почти 85% тел, которые в городе сейчас достают из индивидуальных захоронений и братских могил, имеют отверстия от пуль.

Об этом мэр рассказал в эфире национального телемарафона.

"То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", - подчеркнул Федорук.

Он также сообщил, что извлечение трупов на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, вероятно, завершат в пятницу. Тела отправляют в морги, а после соответствующих процедур передадут родственникам для захоронения.

Резня в Буче: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об освобождении Киевской области от российских оккупантов. После этого стала всплывать подробности о зверствах оккупантов.

Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Затем в городе обнаружили еще одно массовое захоронение.

Из братской могилы возле церкви святого апостола Андрея Первозванного уже достали минимум 73 тела.

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