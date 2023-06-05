Там нет надлежащего оборудования.

Из-за большого количества убитых российские оккупанты на Купянском направлении в населенных пунктах используют гражданские здания как морги.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, там нет нужного оборудования.

"На Купянском направлении, противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов, но без надлежащего оборудования", - говорится в заявлении.

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Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 410 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения потери российской армии уже составили 210 350 человек.

31 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Площадь каждого объекта - более 4000 квадратных метров. В частности, рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест.

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