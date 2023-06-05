Вражеские силы ежедневно несут потери в Украине, отметил Генштаб ВСУ.

В одном из временно оккупированных населенных пунктов Сватовского района Луганской области в здании школы, которую российские захватчики превратили в госпиталь, лечат много врагов.

В школу в начале июня десятками грузовиков доставили раненых противников, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в понедельник вечером, 5 июня.

"Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. Только 3 июня в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, ...было доставлено 20 грузовиками раненых оккупантов. Также известно, что на указанном объекте лечение уже проходят около двух сотен человек", - отметили в Генштабе.

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Вечером 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки россияне на Лиманском направлении пытались наступать возле Белогоровки Луганской области, но не имели успехов.

Стоит отметить что РФ на украинской земле уже понесла огромные потери. Общие потери врага в Украине на сегодня составляют примерно 210 350 оккупантов.

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