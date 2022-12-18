В Бердянске ограничения могут ввести до 3 января 2023 года.

Оккупационная "власть" временно захваченной части Запорожской области стремится ввести круглосуточный комендантский час.

Ее продолжительность будет отличаться в зависимости от населенных пунктов. Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 18 декабря 2022 года.

"Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области", - говорится в сообщении Генштаба.

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Отмечается, что такие ограничения будут действовать в Черниговке с 25 декабря 2022. В то же время в городе Бердянск введут круглосуточный комендантский час с 30 декабря 2022 по 03 января 2023 года.

Ситуация на Запорожье

Как ранее сообщал УНИАН, через российский плен прошли более полутысячи гражданских на Запорожье.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что уже вторую неделю подряд продолжается интенсивное уничтожение российских группировок на временно оккупированной территории Запорожской области.

Недавно стало известно, что в Запорожской области оккупанты начали отбирать имущество эвакуированных украинцев.

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