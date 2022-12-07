Они объявляют имущество ничейным и забирают его.

Во временно оккупированном Приморске Запорожской области расклеили объявления с сообщением, что владельцам имущества необходимо обратиться в оккупационную администрацию за документами, или имущество признают ничейным и отберут.

Как говорится в сообщении "Центра национального сопротивления", российские оккупанты практикуют "схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов".

Отмечается, что в перечне есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество.

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Относительно пустых квартир - в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации.

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