Около половины заложников россиян до сих пор в плену.

Через российский плен прошли более полутысячи гражданских жителей Запорожья.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, около половины до сих пор находятся в плену.

"В течение девяти месяцев войны задокументированы многочисленные факты нарушения прав человека и насилия. Через российский плен прошли 573 наших земляков, 232 до сих пор в заложниках. При этом международные организации демонстрируют беспомощность в отношении нарушения права на жизнь и безопасность", – подчеркнул он.

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В эфире телеканала FREEDOM он также добавил, что среди пленных – представители органов власти, бизнесмены, руководители предприятий.

"Цель похищения разная: ограбить, заставить сотрудничать", – пояснил Старух.

Ситуация на Запорожье

Российские оккупанты котролируют значительную часть Запорожской области. Под оккупацией, в частности, Энергодар, где расположена ЗАЭС, которую оккупанты атакуют и на которой устраивают провокации, Мелитополь, Бердянск.

Подконтрольные Украине населенные пункты, в частности, областной центр и пригород, подвергаются регулярным обстрелам со стороны россиян.

Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении пока не было начато. Как объясняли военные эксперты, сейчас для этого нет условий. В то же время прогнозируют, что вскоре здесь будет активизация боевых действий.

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