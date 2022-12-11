За прошедшую неделю было уничтожено 20 военных группировок оккупантов, с начала этой недели ликвидировано уже по меньшей мере 10.

Уже вторую неделю подряд продолжается интенсивное уничтожение российских группировок на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Заканчивается вторая неделя, когда началось интенсивное уничтожение рашистов на территории временно оккупированной Запорожской области. На прошлой неделе был подведен промежуточный результат о том, что менее 20 рашистских группировок были уничтожены на территории временно оккупированной Запорожской области. Эта неделя еще не закончилась, но уже около 10 военных группировок - военных баз, штабов было уничтожено на территории Запорожской области", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

Городской голова Мелитополя отметил, что из-за огневого поражения украинскими войсками районов сосредоточения российских оккупантов на территории временно оккупированной Запорожской области захватчики пытаются перемещать свои базы по оккупированной территории региона.

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"Сегодня мы не можем говорить о том, что кто-то куда-то сбежал с нашей территории или выходит с территории. Идет их миграция, они намеренно переезжают из села в село. Например, несколько дней назад они выехали с берега нашего Молочного лимана и переехали на побережье Азовского моря",- рассказал Федоров.

Он акцентировал, что российские захватчики несут огромные потери в личном составе. Ранеными российскими военными заняты все больницы вокруг Мелитополя, а своих погибших российские оккупанты пытаются сжечь в моргах, чтобы они считались пропавшими без вести.

"Что касается потерь непосредственно личного состава, то это сотни или, наверное, тысячи, только на этой неделе, я подчеркиваю. Они локализуются в трех местах. Первое – это в Токмаке есть мобильный крематорий, в котором сжигают рашистов для того, чтобы потом говорить, что они пропали без вести их родным и близким. Второе, они свозят (раненых - УНИАН) в больницы, которые расположены вокруг Мелитополя – это в Токмаке, Молочанске, Веселом, Васильевке, Приазовье. И так же свозят в Мелитополь, потому что все вокруг больницы уже загружены полностью", подчеркнул Федоров.

Он добавил, что также погибших российских военных хоронят в братских могилах.

Уничтожение оккупантов на Запорожском направлении

По данным Генштаба, 7 декабря, в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составляли около 240 человек ранеными. За прошедшую неделю было уничтожено 20 военных группировок оккупантов, с начала этого - ликвидировано уже по меньшей мере 10 баз.

10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что по предварительным подсчетам в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.