Без успехов в продвижении враг системно отступает на оборонительные позиции, теряет живую силу, запасы и технику, а также обстреливает мирное население с артиллерийско-минометного вооружения и применяет системы залпового огня.

На Николаевщине украинские военные с вертолетов атаковали скопление противника, потери уточняются.

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Противник продолжает ведение боевых действий в привычной для себя коварной тактике. Не имея успехов в продвижении вперед, системно отступая под нашими контрнаступальними действиями на оборонительные позиции, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливает населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяет системы залпового огня", - отметил он.

Так, в течение ночи враг дважды ударил РСЗО "Смерч" по Апостолово на Криворожье. Предварительно, в результате попадания в больницу погибли трое и ранены четверо гражданских.

Кроме того, на Николаевщине оккупанты обстреливали населенные пункты Березнеговатской, Шевченковской и Галициноввской общины, а среди ночи с применением стратегической авиации из Крыма нанесли удар 4 крылатыми ракетами по Прибужаневской общине Вознесенского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Тем временем наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов метко атаковали район скопления противника. Потери уточняются", - добавил Назаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты ударили из артиллерии по жилым домам Николаева есть пострадавшие.

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