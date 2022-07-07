Предатель также собирал сведения об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ.

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ. Преступник собирал информацию об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ. Эта информация использовалась при обстрелах города, в частности — в конце июня.

О проведенной операции СБУ отчиталась в публикации на своем официальном сайте.

Сведения, которые предатель ранее отправил врагу, применялись для корректировки массовых ударов по Николаеву в период с 26 по 30 июня. Новую информацию оккупанты планировали использовать для бомбардировок и организации диверсий. Злоумышленник также изучал общественно-политическую обстановку в регионе.

Преступник поддерживал российскую агрессию и оправдывал военные преступления рашистов, поэтому на него обратила внимание ФСБ. Всю информацию агент передавал через "связного", который работает на Федеральную службу безопасности РФ с 2014 года и находится на временно оккупированной территории Донецкой области. Для обмена данными использовался анонимный Telegram-канал.

Во время обыска бойцы СБУ обнаружили в квартире задержанного взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, российскую символику и мобильные телефоны з доказательствами преступной деятельности. Жителю Николаева сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещениях и дислокации ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114 УК). Задержанного собираются поместить под стражу в качестве меры пресечения. Отдельные эпизоды деятельности преступника будут рассматриваться, как государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК).

СБУ также установила личность гражданина Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к подрывной деятельности на территории города.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что в Николаеве раскрыли агентурную сеть врага. Возможно, задержанный входил в нее.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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