Пилот сбитого вражеского самолета не успел катапультироваться, отметил советник министра внутренних дел.

В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военнослужащие сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.

Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, российский Су-25 сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Геращенко добавил, что пилот борта не успел катапультироваться.

"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!...", - поделился советник министра.

Напомним, войска Российской Федерации вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сперва оккупанты бомбили военные объекты, а потом обстреливали и мирные населенные пункты, в том числе на Луганщине.

Потом противник начал наступать на части востока нашей страны.

Украинские войска давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 21 мая в нашей государстве уничтожены приблизительно 28 тыс. 850 противников и, в частности, 204 вражеских самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: