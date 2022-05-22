В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военнослужащие сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.
Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
По его данным, российский Су-25 сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Геращенко добавил, что пилот борта не успел катапультироваться.
"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!...", - поделился советник министра.
Напомним, войска Российской Федерации вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сперва оккупанты бомбили военные объекты, а потом обстреливали и мирные населенные пункты, в том числе на Луганщине.
Потом противник начал наступать на части востока нашей страны.
Украинские войска давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 21 мая в нашей государстве уничтожены приблизительно 28 тыс. 850 противников и, в частности, 204 вражеских самолета.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Офицер армии обороны Израиля указал на серьезную проблему России в Украине
- Кровавый обстрел вокзала в Краматорске: в СБУ сообщили, откуда бил враг
- На части Донбасса изменилась длительность комендантского часа