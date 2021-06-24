В схроне нашли 26 артиллерийских снарядов и 90 зарядов к минометным минам.

СБУ раскрыла в Луганской области скрытый арсенал военных боеприпасов.

Как сообщается на сайте СБ, оперативники установили, что тайник в 2014 году обустроили боевики формирования «Всевеликое войско Донское», которые вели боевые действия против Украины.

Террористы закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

Сотрудники СБУ изъяли из тайника 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17, 90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм, более 400 патронов различного калибра и взрыватель артиллерийского снаряда.

Изъятие боеприпасов проводилось во взаимодействии с подразделениями Нацполиции и ГСЧС.

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Ранее сотрудники СБУ разоблачили трех украинских военнослужащих на попытке похищение оружия и боеприпасов из воинской части. Оружие пытались вывезти с целью продажи.

Во время обыска в военном подразделении оперативники СБ изъяли неучтенное оружие: четыре автоматических гранатомета АГС, два ручных противотанковых гранатомета РПГ, один пулемет Калашникова (ПКМ), три танковых пулемета Калашникова (ПКТ), один автомат АК74, один автомат АК47, четыре автомата АКМС, десять подствольных гранатометов ГП 25, один пистолет Макарова, два ствола для ПКТ и один ствол к ПК.

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Автор: Дмитрий Захаров