Злоумышленники хотели продать танковые пулеметы и РПГ.

Сотрудники СБУ разоблачили трех украинских военнослужащих на попытке похищения оружия и боеприпасов из воинской части.

Как сообщается на сайте СБУ, оружие пытались похитить с целью продажи.

Во время обыска в военном подразделении оперативники СБ изъяли неучтенное оружие: четыре автоматических гранатомета АГС, два ручных противотанковых гранатомета РПГ, один пулемет Калашникова (ПКМ), три танковых пулемета Калашникова (ПКТ), один автомат АК74, один автомат АК47, четыре автомата АКМС, десять подствольных гранатометов ГП 25, один пистолет Макарова, два ствола для ПКТ и один ствол к ПК.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ведется следствие.

Ранее правоохранители Волынской области задержали священника одной из церквей Львовщины. Его подозревают в торговле огнестрельным оружием и боеприпасами.

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Установлено, что фигурант покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, сам "товар" присылал по почте. При этом всеми силами старался сохранить анонимность.

Волынские оперативники несколько месяцев следили за священником. При этом выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

9 июня полиция задержала "умельца". Во время обысков у него изъяли оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства. Отмечается, что оружие и боеприпасы мужчина хранил даже в церкви.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения.

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Автор: Дмитрий Захаров