Эта концепция ляжет в основу при разработке Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Кабинет министров Украины одобрил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в документе речь идет о решении вопросов социально-экономического характера на подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей.

"Эта концепция ляжет в основу при разработке Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. Так, в начале говорится о подконтрольной правительству территории. Сейчас мы имеем пространство для эксперимента и создания оснований для того, чтобы международное сообщество начало рассматривать будущую Стратегию экономического развития в начале этого региона, а затем и других регионов Украины как составляющую собственной экономической политики", - сказал Резников.

Он отметил, что до 2014 года Донецкая и Луганская области были чрезвычайно мощными индустриальными и аграрными регионами, но в результате вооруженной агрессии Российской Федерации эти территории были разрушены.

"Повторюсь - экономические потери многочисленные. Эксперты оценивают, что на минимальное экономическое восстановление Донецкой и Луганской областей понадобится около 20 млрд долларов. Эти цифры ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас - они астрономические и решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов - невозможно. На это способны только инвесторы", - сказал Резников.

Он пояснил, что подход концепции будущей стратегии базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций через: определение территорий и кластеров приоритетного развития; введение налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие; распространение стандартов международных коммерческих арбитражей; страхование военно-политических рисков; развитие инфраструктуры.

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Отмечается, что концепция была поддержана с учетом доработки в течение одного дня технико-юридических поправок совместно с Минфином и Минэкономики.

"Кстати, немного открою занавес. НАК "Нафтогаз Украины" начинает проект по освоению Юзовского месторождения. Большая часть участка находится в Донецкой области. Это большой инвестпроект, который прекрасно вписывается в ключевые принципы нашей концепции. Ведь это и украинские инвестиции, и дополнительные налоги, и рабочие места, развитие общин, а в перспективе - международные инвестиции", - добавил Резников.

Обращается внимание, что во исполнение решения правительства о принятии концепции Минреинтеграции планирует разработать Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на основе 42 международных кейсов и представить ее на утверждение Кабинету министров до апреля 2021 года.

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Автор: Инна Андалицкая