Враг несет потери в живой силе и технике.

На Криворожском направлении российские оккупанты строят укрепления и минируют побережье реки Ингулец.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Александр Вилкул.

"Ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной. Наши Вооруженные Силы проявляют мужество и героизм, успешно выполняют поставленные боевые распоряжения, продолжают проводить успешные боевые операции на южном от нас направлении", - говорится в сообщении.

По его данным, враг несет потери в живой силе и технике.

"Орки вынуждены усиливать свои оборонные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец. Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и миномётов. Ночью орки обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады. Днем – Широковскую громаду. Слава Богу, никто не пострадал", - сообщает Вилкул.

Также сегодня, по данным Генштаба ЗСУ, орки нанесли авиационный удар в районе села Давыдов Брод.

"Продолжается разминирование территорий. Сегодня наши сапёры обезвредили четыре ракеты от "Урагана" на территории Апостоловской громады. Ситуация в самом Кривом Роге и районе находится под полным контролем Вооруженных сил Украины и военной администрации. Вне контроля сегодня были только грозовые облака, которые погремели во время одной из воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате контратаки на юге от Кривого Рога уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники.

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