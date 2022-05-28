Российские войска обстреляли ракетами Кривой Рог.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.
О "прилетах" в пригороде Кривого Рога также написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Все службы работают. Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются, дополнительная информация будет позже", - отметил он.
"Прилеты" в Днепропетровской области
Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг целился по Зеленодольской общине и попал в церковь - уже не в первый раз.
"Повреждены окна, забор и ворота. Люди целы, никто не пострадал. Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали по храму. Палят без разбора. Это все, что надо знать о "русском мире", - рассказал Николай Лукашук.