Взрывы раздались в районе одного из выездов из города.

Российские войска обстреляли ракетами Кривой Рог.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

О "прилетах" в пригороде Кривого Рога также написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Все службы работают. Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются, дополнительная информация будет позже", - отметил он.

"Прилеты" в Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг целился по Зеленодольской общине и попал в церковь - уже не в первый раз.

"Повреждены окна, забор и ворота. Люди целы, никто не пострадал. Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали по храму. Палят без разбора. Это все, что надо знать о "русском мире", - рассказал Николай Лукашук.

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