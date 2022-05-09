Вблизи Макарова было найдено захоронение трех гражданских лиц.

На Киевщине обнаружили захоронение с телами еще троих убитых оккупантами мирных украинцев.

Как сообщает Офис генпрокурора, правоохранители расследуют уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Во время проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружено захоронение трех гражданских лиц. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили трех мужчин", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

На Киевщине уже обнаружено тела не менее 1200 гражданских

С начала деоккупации Киевской области уже обнаружено, осмотрено и передано в судебно-медицинские учреждения 1202 тел погибших от рук оккупантов мирных жителей. Еще 300 человек остаются пропавшими без вести.

Как сообщал ранее УНИАН, россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах в Украине. Зомбированная россиянка убеждает своего сына-оккупанта, что он убивает "не детей, а фашистов".

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