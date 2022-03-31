Обстрелы привели к многочисленным повреждениям.

За прошедшие сутки враг обстрелял Харьковщищину 380 раз из РСЗО. А еще 47 ударов из танков, минометов и артиллерии пришлись на три района Харькова.

О том, как обстоят дела в регионе по состоянию на 31 марта, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Удары по Харькову в основном пришлись на три района — Пятихатки, Алексеевка и ХТЗ. Что касается обстрелов из РСЗО, то они велись из "Градов" и "Смерчей.

В результате бомбардировок в Салтовке повредили газопровод. Возник сильный пожар, который удалось локализировать. По Дергачам били всю ночь: один человек в городе погиб, а еще трое получили ранения. Из-за обстрелов были уничтожены здание горсовета и жилые дома. Однако на этом направлении работают ВСУ, которые постепенно выгоняют врага.

Наиболее ожесточенные бои ведутся в Изюме. Здесь постоянно идет стрельба, поэтому мирному населению остается только прятаться в укрытиях. По словам Синегубова, украинская сторона каждый день пытается открыть "зеленые коридоры" в город, но оккупанты препятствуют этому.

Напомним, Харьковщину обстреливают с первого дня войны. Число жертв растет, причем некоторых погибших удается отыскать только спустя несколько десятков дней. К примеру, 10 марта оккупанты совершили авиаудар по селе Слобожанское и убили мать с сыном. Откопать их удалось только сейчас.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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