ВСУ постепенно выгоняют врага, в частности по Дергачевскому, Роганскому направлениям.

Сегодня после сбития в Харьковском районе российского истребителя активность авиации над областью резко уменьшилась.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов у Telegram.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины постепенно выгоняют врага, в частности по Дергачевскому, Роганскому направлениям.

"Сегодня утром, около 11 часов, в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко уменьшилась", - отметил Синегубов.

Говоря о ситуации в Харьковской области сегодня, он отметил, что враг хаотично продолжает обстреливать районы - "выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни".

По его словам, самой критической точкой остается Изюм, где продолжаются бои. "Как только у нас будет возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь - мы обязательно это сделаем", - сказал председатель Харьковской ОВА.

Как сообщал УНИАН, защитники Украины в среду, 30 марта, сбили сразу три вражеских самолета и один беспилотный летательный аппарат.