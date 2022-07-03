Увеличилось количество блокпостов, проверяли всех, от автомобилистов до простых прохожих - возможно, ожидали приезд кого-то "важного".

На оккупированную часть Херсонской области заходят новые колонны российской техники, стало больше оккупантов и в самом Херсоне.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

"Есть информация, что в оккупированные населенные пункты области входят новые колонны российской техники, стало больше оккупационных военных и в самом Херсоне. Увеличилось количество блокпостов, проверяли всех, от автомобилистов до простых прохожих. Возможно, ожидали приезд кого-то "важного", - предположил он.

Хлань подчеркнул, что продолжается давление на педагогов и медиков, которых запугивают, чтобы склонить к сотрудничеству.

"Оккупанты захватили общежития ХГУ. Вероятно, там будут жить военные со своими семьями. Это не укладывается в голове, что они могут заселиться в чужие дома и жить, как ни в чем не бывало. С семьями, с детьми, на чужом горе", - добавил депутат.

Он рассказал, что область все еще находится без связи, что углубляет кризис с гривной - ни заплатить безналично, ни снять деньги невозможно.

Поэтому пенсионеры вынуждены идти за помощью к оккупантам, ведь запасы закончились, а взять средства негде.

"Они боятся нашего контрнаступления и нового оружия, поэтому решили, как всегда, напугать количеством. Но это не означает качество, а лишь то, что им не жалко своих граждан. Ведь Херсонская область — последнее что они увидят в своей жизни. Мы выстоим, ждем освобождения, тактические победы в области продолжаются. Впереди хорошие новости", - подчеркнул Хлань.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли склады с аммиаком и селитрой на Херсонщине.

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