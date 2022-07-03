На обнародованном видео видно глубокую и большую по площади воронку в земле, возникшую в результате попадания ракеты.

Оккупанты обстреляли населенный пункт на Херсонщине, вблизи которого расположены объекты повышенной опасности, в частности склады с аммиаком и селитрой.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Российские военные обстреляли населенный пункт Херсонщины, вблизи которого находятся склады с аммиаком и селитрой", - написал он.

О пострадавших пока не сообщается.

Брачук распространил видео с места, снятое оперативной группировкой войск "Каховка".

На видео глубокая и большая по площади воронка в земле, возникшая в результате попадания ракеты.

Как ранее сообщал УНИАН, наши военные постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях. На днях было закреплен контроль над деревней Потемкино. "Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – отметили в ВСУ.

Вместе с тем по данным украинской разведки российские дезертиры, боясь превратиться в удобрение, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут - через Арабатскую стрелку в Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: