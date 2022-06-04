Это была Р-439-ОД либо П-260-О.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили мобильную станцию связи российских оккупантов. Это была Р-439-ОД либо П-260-О.

Об уничтоженной цели рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

Станцию связи удалось обнаружить с высоты, вероятно — благодаря разведывательным БПЛА. Координаты техники передали артиллеристам из 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка. Они метко отработали по цели, что заметно на видео ниже.

Рашисты попытались спрятать станцию среди каких-то складских или промышленных помещений. Однако это не помогло избежать удара. Судя по силе взрыва, рядом со станцией могли находиться боекомплекты, которые сдетонировали после обстрела.

Напомним, станции связи — это ценное оборудование. Оно обеспечивает подразделения возможностью общения между собой при выполнении боевых операции. А еще такую технику тяжело заменить, так как производство занимает много времени.

Отдельные радиолокационные станции оккупантов ВСУ захватывали в качестве трофеев. Одну из них, например, удалось заполучить в начале апреля.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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