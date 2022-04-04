Эта РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей.

Украинские защитники захватили трофей – вражескую радиолокационную станцию (РЛС) 30Н6Е.

Фото со станцией опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

РЛС 30Н6Е является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ.

РЛС 30Н6Е: что известно

Как пишет armyinform.com.ua, эта РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей, максимальная скорость которых не превышает 2800 м/с (10080 км/ч).

РЛС 30Н6Е одновременно производить сопровождение до 100 целей, а также наведение и пуск 12 зенитных управляемых ракет по шести целям с распознаванием "свой-чужой".

Напомним, ранее сообщалось, как украинские воины подбили российский БТР с крадеными ноутбуками и деньгами.

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