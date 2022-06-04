Она более трех часов находилась под обломками, пока ее не нашли спасатели.

Жительница Харькова, 35-летняя Аюна Морозова рассказала, как выжила под завалами здания областной администрации после удара оккупантов по нему. Она более трех часов лежала под обломками и не могла выбраться.

Женщина рассказала о пережитом ужасе в разговоре с "Суспильне Харьков".

Сначала на видео Аюна Морозова провела экскурсию по олимпийскому центру. Она показала результаты обстрелов и рассказала о попаданиях снарядов в тренажерный зал и женскую раздевалку. В здании повсюду виднеются разрушения — на полу валяются стекла, а в отдельных помещениях в потолке зияют дыры.

Затем Морозова поведала о том, как они с мужем пошли в территориальную оборону во время полномасштабного вторжения России. Женщина работала на кухне: наливала чай и готовила горячую еду бойцам. Так было до первого марта, когда рашисты обстреляли здание областной администрации.

"Я была, получается, на первом этаже, где сейчас у нас в администрации дыра. Это был буфет. Я из своих воспоминаний помню, что я увидела вспышку – я не услышала звук, я увидела вспышку. Я очень удивилась, что сзади стена и такая вспышка. Следующие какие-то воспоминания — это я уже лежу обездвижена. Я могла двигать только от колена одной ногой", — рассказала Морозова.

Женщина старалась стучать по дереву ногой, которая находилась в более свободном состоянии. От обстрела и до момента, когда женщину удалось освободить, прошло около 3,5 часов.

"Меня сначала услышали после первого удара, а второй удар в крышу, он уже так очень плотно закопал. Уже казалось, что заканчивается воздух, уже и плакала. И я когда начала видеть, темнота эта прошла, они расчистили [завалы], я очень удивилась, что мне надо выбираться наверх, потому что я была наверху. То есть я провалилась туда в подвал совсем", — продолжила Морозова.

В результате удара женщина получила ранения. Теперь на теле у нее есть шрамы, однако обошлось без переломов.

Под конец видео жительница Харькова рассказала о своих родителях из Бурятии. Сейчас Морозова не общается с ними из-за разногласий насчет войны

"24 февраля изменило мировоззрение на 180 градусов. Здесь не может быть полутонов — тут все однозначно. Есть враг — это Россия, и все, кто там думают, сопереживают. Я не знаю, что они еще там делают, как они могут оправдать это. И есть люди, которые мы, мы — украинцы", — подытожила женщина.

Напомним, 1 марта россияне обстреляли площадь Свободы в Харькове. Снаряды попали в здание ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, прежнюю ОГА невозможно восстановить.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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