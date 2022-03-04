Им оказался гражданин Украины, который ехал на Lexus.

На Харьковщине пограничники задержали корректировщика огня российских захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"На блокпосте пограничный наряд отдела "Дергачи" Харьковского отряда задержал корректировщика огня противника, гражданина Украины, 1989 года рождения, который ехал на автомобиле Lexus", - говорится в сообщении.

Во время осмотра багажного отделения автомобиля пограничники обнаружили АКС-74, 240 патронов к нему, квадрокоптер, 50 тыс. грн, военный билет, паспорт и мобильный телефон, в котором зафиксировано соединение с другими абонентами под именем "Пушка", "Куратор".

Отмечается, что цель своего пребывания в районе блокпоста гражданин объяснить не смог. Пособника преступной деятельности ВСУ РФ передано сотрудникам СБУ.

Как сообщал УНИАН, полиция заявила о задержании корректировщика огня по аэродрому Ивано-Франковска.

Генштаб ВСУ просит граждан не распространять информацию о последствиях ударов.

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