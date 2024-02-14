Тяжелее всего сейчас на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, 13 февраля, на фронте между украинскими войсками и российскими оккупантами произошло 71 боестолкновение.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Лиманском направлении наши защитники отбили 2 атаки в районе Ямполовки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

В то же время на Бахмутском направлении бои велись вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Отражено 10 атак захватчиков.

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На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать оккупантов, которые пытаются окружить Авдеевку. Однако наши воины держат оборону и за сутки отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 4 - возле Невельского Донецкой области.

"На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение", - добавили в Генштабе.

На Запорожском направлении противник совершил 3 атаки восточнее Малой Токмачки и Работиного Запорожской области, но успеха не имел. На Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отражают штурмы россиян. Враг совершил 5 безуспешных атак.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российско-украинская война переходит в новую стадию. Украина переходит на собственное производство оружия, но этого пока не хватает.

Украина выделила из бюджета на строительство фортификаций немалую сумму. С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификации. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд грн.

По оценке британских аналитиков, в ходе войны против Украины РФ потеряла более 3000 танков, но у нее достаточно некачественной бронетехники на складах для замены, поэтому она, вероятно, сможет выдержать еще три года тяжелых потерь.

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