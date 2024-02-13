В документе отмечается, что Украина также понесла значительные потери с начала вторжения.

В ходе войны против Украины РФ потеряла более 3000 танков, но у нее есть достаточно некачественной бронетехники на складах для замены, поэтому она, вероятно, сможет выдержать еще три года тяжелых потерь.

Об этом говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Reuters. "Москва смогла поменять качество на количество, выводя тысячи старых танков со склада со скоростью, которая иногда достигала 90 танков в месяц", - говорится в докладе.

При этом, в документе отмечается, что Украина также понесла значительные потери с начала вторжения, но военная помощь Запада позволила поддерживать запасы, одновременно повышая их качество.

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Аналитики утверждают, что имеющиеся у РФ запасы означают, что она "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять запасы танков, даже если они будут более низкого технического уровня, независимо от ее способности производить новую технику".

В докладе отмечается, что у россиян есть 1 750 основных боевых танков, от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4 тыс. находятся на хранении.

Потери РФ в Украине

В попытках захватить Авдеевку, оккупанты потеряли почти целую механизированную дивизию танков - 214 единиц. Это количество составляет десятую часть танков, которые в настоящее время воюють в Украине.

Огромные потери РФ описываются в статье издания Forbes. "С момента наступления на Авдеевку в начале октября российские 2-я и 41-я общевойсковые армии потеряли 214 танков. В основном Т-72 и Т-80, но также и несколько высококлассных Т-90. Между тем украинские бригады в Авдеевке и вокруг нее потеряли только 18 танков", - пишет Forbs.

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