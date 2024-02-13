Украина переходит на собственное производство оружия, но этого пока не хватает, заявил главком ВСУ Александр Сырский

Украина должна в первую очередь рассчитывать на себя в отношении производства оружия, а не только на партнеров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.

"Когда идет война с таким размахом, такой войны со времен Второй мировой еще не было и с такой продолжительностью. Ведь все операции, которые проводились, они продолжались несколько месяцев. Конечно, этого оружия недостаточно, его просто не хватает. И даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол имеет износ. Он может выпустить конкретное количество снарядов, после чего его надо менять. Это война не только людей, но и экономик", – сказал главком.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на экономику западных партнеров: "Экономика коллективного Запада должна нам также помогать. Потому что мы воюем и используем самое ценное, что имеем – это наших людей, цвет нашей нации. Нет извне помощи - надо запускать собственное производство. Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства. Потому что мы, в первую очередь, должны рассчитывать на себя, а не только на партнеров".

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Роль дронов в войне

По словам Сырского, на фронте начали использовать наземные дроны. Это дает возможность сохранить жизнь украинских военнослужащих.

"Сейчас мы наблюдаем, как роль дронов увеличивается с каждым днем. Это связано с тем, что каждый день используется их все больше с обеих сторон. Сейчас во всех звеньях военного управления, каждый командир видит всю картину поля боя. Если раньше он мог увидеть ограниченную часть из блиндажа, то сейчас он видит весь пейзаж боевых действий. Дроны используются вдоль всей линии боевых действий. Эта война повысила значение технологического прогресса в процессе вооруженной борьбы", – сказал главком.

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