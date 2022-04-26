Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на Донетчине сокращен комендантский час из-за удлинения светового дня и для проведения посевных работ, где это возможно.
Об этом он сообщил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.
"Во-первых, увеличивается световой день... И посевная кампания предусматривает сельскохозяйственные работы. Поэтому было принято такое решение. Оно согласовано с командующим группировки Объединенных сил", - сказал председатель Донецкой ОВА.
По его словам, комендантский час продлится с 20.00 до 6 утра с 25 апреля.
Он отметил, что опасность для мирного населения остается и людям настойчиво советует выезжать из региона.
"Я также упорно и вся команда военной администрации работаем над тем, чтобы люди уезжали из региона", - сказал он.
Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки уничтожили 13 танков и сбили три беспилотника врага.
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