За 24 апреля в результате обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей Донетчины, еще столько же были ранены.

За сегодня, 24 апреля, в результате обстрелов российских оккупантов погибли пятеро мирных жителей Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что речь идет о двух людях в Новоселовке, двух - в Красногоровке Очеретинской громады и об одном человеке в Новомихайловке.

"Еще пятеро получили ранения", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, отметил Крыленко, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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