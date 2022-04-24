За сегодня, 24 апреля, в результате обстрелов российских оккупантов погибли пятеро мирных жителей Донецкой области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Он отметил, что речь идет о двух людях в Новоселовке, двух - в Красногоровке Очеретинской громады и об одном человеке в Новомихайловке.
"Еще пятеро получили ранения", - сообщил председатель ОВА.
Кроме того, отметил Крыленко, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области.
Война России против Украины
Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.
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