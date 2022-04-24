Кроме того, уничтожены три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщики противника.

На Донетчине и Луганщине украинские военные за сутки уничтожили 13 танков и сбили три беспилотника врага.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил в течение текущих суток, 24 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщики противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В целом за неделю уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеские атаки, уничтожили один зенитный ракетный комплекс оккупантов, 55 танков, 20 артиллерийских систем, 97 единиц бронированной техники, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной инженерной, 62 единицы автомобильной техники и 5 топливозаправщиков российской армии.

Подразделениями ПВО в течение недели сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатые ракеты врага.

Напомним, Арестович назвал слабые места армии РФ и превосходство ВСУ.

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