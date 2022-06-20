Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Сегодня на Донетчине оккупанты убили двух гражданских, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Максимильяновке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения", - отметил он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в результате ракетного удара оккупантов на Донетчине вдребезги разрушенны три дома, еще 29 повреждены. Отмечается, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над поселком Богородичное на Донетчине.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дибривного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

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