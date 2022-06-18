Еще в Донецкой области зарегистрировано 1 раненого и 1 погибшего, которые были ранены на территории Луганской области.

В Донецкой области за сутки российские захватчики убили одного человека и ранили 11.

Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области – в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения", - заявил Кириленко.

"Также в Бахмуте зарегистрирован 1 раненый и 1 погибший, которые были ранены на территории Луганщины", - добавил он.

В то же время, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.

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