Уничтожено вражескую технику, а также два склада с боеприпасами и склад с горюче-смазочными материалами.

В понедельник, 13 июня, на востоке страны украинские военнослужащие ликвидировали почти 50 российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальной техники – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинскими бойцами уничтожены два вражеских склада с боеприпасами и склад с горюче-смазочными материалами.

Напомним, что ранее на Луганщине украинские бойцы мастерски уничтожили российские установки "Град", которые применялись для обстрела Северодонецка и других населенных пунктов.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, за счет чего российские оккупанты продвигаются в Северодонецке.

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что для завершения войны Вооруженным силам Украины нужен паритет тяжелого оружия.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал получение Украиной реактивных систем залпового огня М270. Эти РСЗО могут поражать цели на расстоянии до 80 километров с высокой точностью.

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