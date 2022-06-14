На Харьковском направлении РФ основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе.

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над поселком Богородичное на Донетчине.

Об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 14 июня 2022.

"На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополье", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны до границы. Захватчики осуществили огневое поражение, в частности задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка тактически все же переигрывают российских военных.

Ранее британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс в ближайшие месяцы. Как подчеркнули эксперты, чтобы добиться успеха на Донбассе, России придется осуществлять форсирование рек.

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