В результате удара один человек погиб.

В результате ракетного удара оккупантов на Донетчине разрушены три дома, еще 29 повреждены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В руины превращают оккупанты города и поселка Донетчины. На этих фото - последствия ракетного авиаудара, осуществленного российскими оккупантами в ночь с 13 на 14 июня 2022-го. Один человек погиб, полностью разрушены три дома, 29 повреждены. Россия несет смерть и разрушения", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты пытаются установить полный контроль над поселком Богородичное на Донетчине.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дибривного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

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