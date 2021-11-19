С начала суток российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, оккупанты вели огонь в направлении Марьинки, Лопаскино, Прицепиловки.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАмериканский дипломат сказал, решится ли Кремль снова напасть на УкраинуОтмечается, что за текущие сутки российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавили в штабе.

Ранее бывший футболист "Металлурга" рассказал о событиях весны 2014 года, когда боевики захватывали Донбасс.

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Автор: Инна Андалицкая