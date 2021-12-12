Обломки взрывного устройства передадут международным наблюдательным организациям.

На Донбассе украинский военнослужащий подорвался на запрещенной международными конвенциями мине.

Об этом сообщают в штабе ООС.

49-летний лейтенант получил минно-взрывную травму 12 декабря. Мужчину срочно эвакуировали в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По оценкам медиков, сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Читайте такжеНа Донбассе российские боевики разместили с нарушениями 235 единиц техники - ОБСЕВо время осмотра военного оказалось, что противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами.

Использование этих мин запрещено международными конвенциями, поскольку это причиняет значительные страдания пострадавшему как во время подрыва, так и во время извлечения осколков из тела.

"По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с осколками взрывного устройства, изъятым из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям", - отметили в ООС.

Ранее сообщалось, что российские танкисты провели учения со стрельбами у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская