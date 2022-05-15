Новым руководителем сил теробороны стал генерал-майор Игорь Танцюра.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в соответствующих указах президента, размещенных на сайте главы государства.

Да, указом №336/2022 Юрий Галушкин освобожден от должности командующего Сил теробороны ВСУ. Напомним, он был назначен на этот пост 1 января этого года.

С тем указом №337/2022 на эту должность назначен генерал-майор Игорь Танцюра.

Игорь Танцюра - что известно

Игорь Танцюра до этого был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, а ранее начальником штаба и первым заместителем командующего ООС.

2 мая 2022 года Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Территориальная оборона в Украине: что известно

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в соответствии с которым ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

24 февраля Силы территориальной обороны Украины начали развертывание в условиях военного времени.

3 мая Верховная Рада поддержала законопроект о предоставлении возможности территориальной обороны выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий (№6521). Терроборона сможет выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или/или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий, отпора вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

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