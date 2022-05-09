Уничтожен зенитный ракетный комплекс оккупантов, 9 танков и вражеский "Орлан-10".

На Донбассе украинские защитники сегодня успешно отбили 15 атак врага, уничтожив при этом зенитный ракетный комплекс, 9 танков и другую технику оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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