Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

На Донбассе сегодня враг 6 раз нарушил мирные договоренности.

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Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 28 ноября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - отмечается в сводке.

Два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с начала суток враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет. Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Пивденного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал украинских защитников в районе Луганского.

Огневые провокации противника не представляли угрозы бойцам Объединенных сил, поэтому они оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Также отмечается, что в зоне проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории и передано на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

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Автор: Виктория Токарева