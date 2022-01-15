Команда Миссии ОБСЕ приземлила БПЛА и покинула этот район.

В зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России обстреляли из стрелкового оружия беспилотник ОБСЕ.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) в ежедневном отчете № 9/2022, который опубликован 15 января.

"Находясь на восточной окраине н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заблаговременно, наблюдатели слышали 14 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно за 100-200 м на юго-запад. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

Во время этого полета БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения).

Читайте такжеРоссия может использовать утечку химикатов в ОРДЛО как повод для вторжения – разведкаКоманда Миссии ОБСЕ приземлила БПЛА и покинула этот район.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых отклонили ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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