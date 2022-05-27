Путин решил на Донбассе полностью воссоздать приказ Сталина в 1941 году.

Россия развивает на Донбассе "чеченский сценарий" с тактикой выжженной земли. В нынешних боях с ВСУ оккупанты не жалеют ни технику, ни живую силу.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Русские идут по трупам своих же солдат... Россия переняла тактику со второй чеченской войны, первую они с треском проиграли. И потом они пошли по пути выжженной земли: когда войска идут в наступление, если видят какое-то сопротивление, то вызывают артиллерию и авиацию... Когда артиллерия выворачивает позицию наизнанку - там уже нечего оборонять", - заявил Жданов.

Он уточнил, что сейчас на востоке враг берет "огневым валом и количеством": "Они идут один за другим, не считаясь с потерями. Они не могут прорвать нашу оборону, в них не хватает сил, мы лучше воюем, но постоянным нашествием личного состава и техники они пытаются вытеснить нас с наших позиций".

Путин, по словам Жданова, решил на Донбассе полностью воссоздать приказ Сталина в 1941 году: все, кто попал (сдался) в плен - это предатели РФ. И они подлежат суду военного трибунала. То же самое когда-то сказал Сталин: советский человек в плен сдаться не может.

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Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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