О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

В результате обстрела оккупантами на Донбассе сегодня семь военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, еще двое - боевые травмирования, один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

Читайте такжеВ МИД связали эскалацию на Донбассе с предстоящими парламентскими выборами в России

Так, рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате семь военнослужащих получили осколочные ранения, еще двое военных - боевые травмирования.

«Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Неподалеку от населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета», - говорится в сообщении.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ, добавили в штабе.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк